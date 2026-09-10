Мигранты будут платить налог за неработающих членов семьи с 2027 года

Трудовые мигранты в России с 1 января 2027 года будут платить налоги за неработающих членов семьи. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил первый замминистра внутренних дел РФ — начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть, передает ТАСС.
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