Мигранты будут платить налог за неработающих членов семьи с 2027 года

Трудовые мигранты в России с 1 января 2027 года будут платить налоги за неработающих членов семьи. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил первый замминистра внутренних дел РФ — начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть, передает ТАСС.