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    Это всё опять русские,инопланетян мы подговорили и теп4рь можно смело скрывать эту инфу(это русские) опять эти русски...НЛО и инопланетян...

OilPrice: зачем Россия хочет возродить трубопровод ТАПИ

OilPrice: зачем Россия хочет возродить трубопровод ТАПИ

В современных условиях приобретает особое значение энергетический проект-долгострой в Центральной Азии, известный как газовый консорциум четырех стран, подразумевающий создание газового коридора Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

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