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Царьград

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45 школьников Коноши пробежали 400 метров ради «Кросса наций — 2026»

45 школьников Коноши пробежали 400 метров ради «Кросса наций — 2026»

В Коношском районе прошел осенний легкоатлетический забег «Золотая осень», участие в котором приняли 45 школьников младших классов.

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