От Жоги ожидали резких шагов. Но он поступил хитрее: Урал замер в ожидании

В Екатеринбурге, либеральной столице России, начинается противостояние двух лагерей: с одной стороны - либеральная элита, сосредоточенная в Ельцин Центре и идеализирующая "святые 90-е", с другой - патриоты во главе с особым фронтовиком.
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