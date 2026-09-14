Ограничения бонусов банкиров в Европе могут привести к обратному эффекту — BIS

Установленное Евросоюзом ограничение на бонусы банкиров может не достичь своей цели — снижения рисков — и даже привести к обратному эффекту, если в ответ банки повысят фиксированные зарплаты, считают исследователи Банка международных расчетов (BIS).
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