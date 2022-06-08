Мировое обозрение

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В МИД РФ прокомментировали вербовку наемников на Украину

В МИД РФ прокомментировали вербовку наемников на Украину

Мария Захарова предполагает, что впоследствии боевики вернутся обратно, но уже с опытом боевых действий Киевские власти продолжают вербовать иностранных наемников для того, чтобы восполнить потери ВСУ.

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