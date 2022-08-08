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CNN: украинские семьи массово бегут на освобожденную Россией территорию

CNN: украинские семьи массово бегут на освобожденную Россией территорию

pxhere.com Американский канал CNN показал кадры с украинцами, бегущими на территорию Запорожья. Журналист популярного зарубежного телеканала с удивлением констатировал, что граждане Украины едут в освобожденный Россией регион целыми семьями.

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