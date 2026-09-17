Если хотите понять свои истинные желания, обязательно задайте себе эти 7 вопросов

Мы порой не знаем, чего хотим. Или же не можем принять то решение, которое сделает нас счастливее. Чтобы лучше понять себя, попробуйте честно ответить на несколько вопросов — это не займет много времени.
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