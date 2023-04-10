Аргументы недели

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В России продолжает дорожать недвижимость на вторичном рынке

На вторичном рынке продолжают дорожать объекты жилой недвижимости вопреки ожиданиям экспертов, которые советуют российским гражданам повременить с покупкой квартир, прогнозируя снижение цен.

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