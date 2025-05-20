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Общественный деятель Сергей Марков предложил ускорить русификацию мигрантов, заселяя ими опустевшие русские деревни

Общественный деятель Сергей Марков предложил ускорить русификацию мигрантов, заселяя ими опустевшие русские деревни

— «Давайте заселять эти деревни мигрантами» Общественный деятель Сергей Марков предложил ускорить русификацию мигрантов, заселяя ими опустевшие русские деревни Он предлагает селить в пустующие деревни по 10 человек (пять мужчин и пять женщин) разных национальностей для обеспечения смешанных браков.

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Комментарии
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Ина Куликова
Пусть заселят их под свои окна и непременно женится на таджичке. Для русификации😬
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1 час.
ао
антонина онищенко
Надо же,какой идиот! Может у него крыша поехала,так его в дурдом надо,а он на всю Россию вещает.
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1 час.
Лш
Лариса шумбасова
Я понимаю , что умом не блещет общественник , но уж это совсем ни в какие ворота
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58 мин.
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