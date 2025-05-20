— «Давайте заселять эти деревни мигрантами» Общественный деятель Сергей Марков предложил ускорить русификацию мигрантов, заселяя ими опустевшие русские деревни Он предлагает селить в пустующие деревни по 10 человек (пять мужчин и пять женщин) разных национальностей для обеспечения смешанных браков.
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