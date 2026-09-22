Межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Сибири» пройдет с 7 по 9 октября

Межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Сибири» пройдет 7–9 октября 2026 года. Представители федеральных и региональных органов власти, торговых сетей, маркетплейсов, производителей, поставщиков, отраслевых объединений и экспертного сообщества обсудят возможности роста торговли в условиях меняющегося спроса.
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