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Межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Сибири» пройдет с 7 по 9 октября

Межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Сибири» пройдет с 7 по 9 октября

Межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Сибири» пройдет 7–9 октября 2026 года. Представители федеральных и региональных органов власти, торговых сетей, маркетплейсов, производителей, поставщиков, отраслевых объединений и экспертного сообщества обсудят возможности роста торговли в условиях меняющегося спроса.

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