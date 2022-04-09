Нелетальная неисправность // В Ленинградской области разбился истребитель МиГ-31

В Лужском районе Ленобласти потерпел крушение истребитель МиГ-31. Двое членов экипажа, как сообщает пресс-служба Западного военного округа, катапультировались — их эвакуировали на вертолете.
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