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Пятый канал

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Фицо сообщил о желании стран НАТО возобновить диалог с Россией

Фицо сообщил о желании стран НАТО возобновить диалог с Россией

Многие государства — члены НАТО заинтересованы в возобновлении контактов с Москвой. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил словацкий премьер Роберт Фицо, говоря об итогах прошедшего накануне саммита альянса в Турции.

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