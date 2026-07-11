Фицо сообщил о желании стран НАТО возобновить диалог с Россией

Многие государства — члены НАТО заинтересованы в возобновлении контактов с Москвой. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил словацкий премьер Роберт Фицо, говоря об итогах прошедшего накануне саммита альянса в Турции.
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