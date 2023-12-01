"Шторм века" вернётся. Погода готовит новые неприятности России

Новые неприятности от погоды грозят России в ближайшее время. Пока синоптики прогнозируют возвращение "шторма века" и сильные снегопады в Москве, Сибирь уже накрыло ледяным дождём, который вызвал коллапс на дорогах.
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