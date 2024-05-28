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Тульские десантники ночью «навели шороху» на фронте: ВСУ пришлось туго

Тульские десантники ночью «навели шороху» на фронте: ВСУ пришлось туго

Российские десантники с честью выполнили ночное задание. И вернулись в расположение без потерь. Ранее писали: Сводка! Движение замедлилось у Харькова, в Липцах – сдаются в плен, Часов Яр – рой дронов ВСУ На Харьковском направлении российские войска ведут боевые действия в Волчанске и в районе Липцев.

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