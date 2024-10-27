Архангелогородец завоевал награду всероссийского теннисного турнира

Соревнования «Звезды Западной Сибири» состоялись в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округаСоревнования «Звезды Западной Сибири» состоялись в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округаУчастие в состязаниях в рамках всероссийского турнира приняли 26 юношей и 30 девушек из Москвы, Тюмени, Ижевска, Сургута, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Омска, Серпухова, Рязани, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Новокузнецка и Ростова-на-Дону.