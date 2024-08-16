Perseverance обнаружил признаки воды на Марсе в образцах горных пород

Специалисты из Массачусетского технологического института и NASA опубликовали результаты нового исследования, в котором обнаружены минералы, образующиеся в воде, в семи образцах горных пород, собранных марсоходом Perseverance на Марсе.
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