В том числе в Москве и Подмосковье: за ночь российские силы ПВО сбили 48 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 48 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 30 беспилотников перехвачено над Белгородской областью, по четыре — над Орловской, Рязанской областями и Крымом, три — над Московским регионом, два — над Брянской областью и ещё один — над Тамбовской.
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