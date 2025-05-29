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В том числе в Москве и Подмосковье: за ночь российские силы ПВО сбили 48 украинских БПЛА

В том числе в Москве и Подмосковье: за ночь российские силы ПВО сбили 48 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 48 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 30 беспилотников перехвачено над Белгородской областью, по четыре — над Орловской, Рязанской областями и Крымом, три — над Московским регионом, два — над Брянской областью и ещё один — над Тамбовской.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
9 Мая у нас не было парада,  отменили, но в центре города,на газоне, МЧСники разложили дроны, сбитые над нашим районом.  Все они были разные, ни одного одинакового не было. Штук восемь  их было...
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