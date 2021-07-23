В Прибалтике последовала неожиданная реакция на контрудар Лукашенко по Литве

Белоруссия совсем недавно нашла действенный инструмент для отрезвления политиков Литвы. Прибалтийцы неожиданно восприняли контрудар белорусского лидера Александра Лукашенко на фоне грубого вмешательства литовских политиков в дела Белоруссии.