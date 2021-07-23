Южный Федеральный

141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Зюганов призвал р...
  • Питер Эсклянов
    градоначальник Москвы давно утратил свой авторитет среди жителей столицыПолитолог объясни...
  • Зоя Копань
    Всех этих окраинцев живущих в нашей стране на историческую ,чемодан,вокзал,хохлофашистостан! Они здесь оборзели до кр...Украинцев призвал...

В Прибалтике последовала неожиданная реакция на контрудар Лукашенко по Литве

В Прибалтике последовала неожиданная реакция на контрудар Лукашенко по Литве

Белоруссия совсем недавно нашла действенный инструмент для отрезвления политиков Литвы. Прибалтийцы неожиданно восприняли контрудар белорусского лидера Александра Лукашенко на фоне грубого вмешательства литовских политиков в дела Белоруссии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,