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Парикмахер превращает своих клиенток в героинь фэнтези-миров

Парикмахер превращает своих клиенток в героинь фэнтези-миров

Если бы у героинь сказок были личные стилисты, Алехандро Лопес был бы нарасхват. 23-летний парикмахер, проживающий во Флориде, работает с волосами всего несколько лет, и за это время успел довести до совершенства навык плетения кос и окрашивания.

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