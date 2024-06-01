Сотрудники Академии Генштаба привезли подарки воспитанникам подшефного детского дома

С.Корышов напомнил, что 1 Июня как всемирный праздник был установлен 75 лет назад на съезде Международной демократической федерации женщин с целью защиты прав ребенка, привлечению общественного внимание к проблемам несовершеннолетних.
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