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Олег Киселев продолжит тренировать «Астану»

Российский тренер Олег Киселев останется во главе «Астаны» в сезоне-23/24. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент» со ссылкой на генерального директора клуба Самсона Аракеляна.

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