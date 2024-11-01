Часть россиян получат годовые премии и бонусы раньше срока

Часть крупного бизнеса планирует перенести выплату традиционных годовых бонусов и премий с начала 2025 года на декабрь 2024-го, чтобы вывести их из-под действия пятиступенчатой шкалы НДФЛ, рассказали РБК источники в нескольких крупных компаниях.
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