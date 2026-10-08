«Сдай макулатуру — поддержи Миронова!»: Для кого-то мусор — чистое золото, и глупо этого не учитывать, занимаясь популизмом

Сдача макулатуры и пластика за деньги — идея мертвая, да и мусорщики будут категорически против Светлана Гомзикова На фото: лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
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