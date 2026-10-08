БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Сдай макулатуру — поддержи Миронова!»: Для кого-то мусор — чистое золото, и глупо этого не учитывать, занимаясь популизмом

«Сдай макулатуру — поддержи Миронова!»: Для кого-то мусор — чистое золото, и глупо этого не учитывать, занимаясь популизмом

Сдача макулатуры и пластика за деньги — идея мертвая, да и мусорщики будут категорически против Светлана Гомзикова На фото: лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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