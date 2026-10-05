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Пятый канал

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Хирурги удалили пациентке четыре метра отмершего кишечника

Хирурги удалили пациентке четыре метра отмершего кишечника

Врачи больницы Талдома спасли женщину с тяжелым поражением кишечника после ущемления грыжи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

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