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Говорит Европа ⚡

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Зеленский убрал Сырского под давлением европейских столиц — источники

Зеленский убрал Сырского под давлением европейских столиц — источники

Кто на самом деле заставил Зеленского уволить Сырского? Почему картонный майдан образца 2026 года оказался успешнее массовых акций? Как отставка Ермака год назад связана с нынешней кадровой бурей? И чем завершится политическая игра Зеленского после каждого отступления перед Западом? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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