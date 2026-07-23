Зеленский убрал Сырского под давлением европейских столиц — источники

Кто на самом деле заставил Зеленского уволить Сырского? Почему картонный майдан образца 2026 года оказался успешнее массовых акций? Как отставка Ермака год назад связана с нынешней кадровой бурей? И чем завершится политическая игра Зеленского после каждого отступления перед Западом? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.