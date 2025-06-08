Нам твердили, что команды вроде «Индианы» не способны побеждать. Но «Пэйсерс» опровергли все клише

Те, кто пойдет в ближайшие дни на «Балерину» и ценит Киану Ривза за «Матрицу» и «Джона Уика», точно знают, что настоящая мейнстримная карьера канадца (да, и он тоже) началась с камерного блокбастера «Скорость».