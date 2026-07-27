Симоньян поделилась отрывком из посвященной Кеосаяну книги

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем канале на платформе «Макс» сообщила о скором выходе книги, посвященной ее супругу, режиссеру Тиграну Кеосаяну.
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