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Симоньян поделилась отрывком из посвященной Кеосаяну книги

Симоньян поделилась отрывком из посвященной Кеосаяну книги

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем канале на платформе «Макс» сообщила о скором выходе книги, посвященной ее супругу, режиссеру Тиграну Кеосаяну.

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