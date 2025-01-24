Рама, полный привод, понижайка, 7 мест — новый внедорожник от российской фирмы

Нижегородская производственная компания «Промтех», известная коммерческими машинами на базе Lada и ГАЗ, провела на полигоне НАМИ презентацию двух новых концептов – грузопассажирского 7-местного вэна (6 пассажиров) Kapitan Kub и реанимобиля Kapitan Prima.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии