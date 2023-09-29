Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Шутов
    А зачем говорить о выборах, тратить деньги, члены избирательной комиссии сами сделают свое дело, только вот зачем про...Провалы чиновнико...
  • Алатырка
    ну я например точно кровожадная... то есть - всех, вплоть до родственниковЖдем ли мы тут по...
  • Скиф Туран
    В новых городских микрорайонах, по нескольку месяцев, стоят стоят мерседесы премиум класса с блатными номерами. Кто и...Депутаты Госдумы ...

Провалы чиновников уже не скрыть.

Провалы чиновников уже не скрыть.

ФОТО: VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOKPRESS ПРОВАЛЫ ЧИНОВНИКОВ УЖЕ НЕ СКРЫТЬ: У ЭЛИТЫ ОСТАЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ИЗБЕЖАТЬ ЧИСТКИ Провалы чиновников уже не скрыть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВФ
Владимир Фердман
А чего говорить о выборах, когда выбирает не народ, а члены избирательной комиссии - уже писали об этом, а вот чтоб за это на нары отправили - заметок нет
Ответить
11 час.
АШ
Александр Шутов
А зачем говорить о выборах, тратить деньги, члены избирательной комиссии сами сделают свое дело, только вот зачем просто обманывать людей
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх