ФОТО: VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOKPRESS ПРОВАЛЫ ЧИНОВНИКОВ УЖЕ НЕ СКРЫТЬ: У ЭЛИТЫ ОСТАЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ИЗБЕЖАТЬ ЧИСТКИ Провалы чиновников уже не скрыть.
Провалы чиновников уже не скрыть.
Комментарии
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ВФ
Владимир Фердман
А чего говорить о выборах, когда выбирает не народ, а члены избирательной комиссии - уже писали об этом, а вот чтоб за это на нары отправили - заметок нет
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11 час.
АШ
Александр Шутов
А зачем говорить о выборах, тратить деньги, члены избирательной комиссии сами сделают свое дело, только вот зачем просто обманывать людей
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1 час.
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