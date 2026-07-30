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На иностранных сайтах можно будет авторизоваться только по номеру телефона

Минцифры предлагает обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать российских пользователей только по номеру телефона, сообщают «Ведомости», получившие проект третьего пакета мер по борьбе с мошенниками.

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