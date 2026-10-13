"Всё ради шоу и денег". Сестра Самойловой публично обвинила её во лжи. Правда о Джигане раскрыта

Сестра Самойловой раскрыла правду о Джигане и разнесла её интервью у Ксении Собчак.Недавнее интервью Оксаны Самойловой у Ксении Собчак, где модель вместе с мамой и детьми решилась на полную исповедь о жизни с Джиганом, вызвало неоднозначную реакцию.