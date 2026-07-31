ВС РФ за неделю установили контроль над 12 населенными пунктами в зоне спецоперации

Подразделения группировки "Север" Вооружённых сил РФ установили контроль над населенным пунктом Веровка в Харьковской области, а бойцы группировки "Юг" – над Стенками в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в пятницу, 31 июля 2026 года, в Минобороны РФ.