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ВС РФ за неделю установили контроль над 12 населенными пунктами в зоне спецоперации

ВС РФ за неделю установили контроль над 12 населенными пунктами в зоне спецоперации

Подразделения группировки "Север" Вооружённых сил РФ установили контроль над населенным пунктом Веровка в Харьковской области, а бойцы группировки "Юг" – над Стенками в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в пятницу, 31 июля 2026 года, в Минобороны РФ.

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