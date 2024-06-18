«Бостон» обогнал «Лейкерс» по чемпионским титулам

Победа над «Далласом» позволила «Бостону» вновь стать лидером лиги по числу трофеев. «Селтикс» побеждали 18 раз: 1957, 1959-66, 1968-69, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008, 2024.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Болельщик из Белгорода, вывесивший флаг РФ на матче Евро: «Вы из России и все негодяи» – ничего подобного. Местные подходили, фотографировались»
- Албанский болельщик сорвал сербский флаг на пешеходной улице в Германии
- Украина просит не допускать к Олимпийским играм в Париже трех россиянок и белоруску, выступающих в вольной борьбе
Свежие комментарии