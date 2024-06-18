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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бостон» обогнал «Лейкерс» по чемпионским титулам

Победа над «Далласом» позволила «Бостону» вновь стать лидером лиги по числу трофеев. «Селтикс» побеждали 18 раз: 1957, 1959-66, 1968-69, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008, 2024.

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