«Высокоточные комплексы» в срок поставили десантникам отремонтированные БМД-2 и БТР-Д

Фото: Минобороны РФ 144-й бронетанковый ремонтный завод и волгоградский филиал Курганмашзавода холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех поставили заказчику очередные партии боевых машин десанта БМД-2 и БТР-Д.
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