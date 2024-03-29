На Сахалине раскрыли убийство двух мужчин, совершенное 18 лет назад

Жителя Сахалина обвинили в убийстве двух мужчин, которое было совершено 18 лет назад. По данным следственных органов, в декабре 2005 года обвиняемый поссорился с двумя мужчинами на обочине дороги Корсаков - Озерское на юге Сахалина и выстрелил в каждого из них.
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