На Сахалине раскрыли убийство двух мужчин, совершенное 18 лет назад

Жителя Сахалина обвинили в убийстве двух мужчин, которое было совершено 18 лет назад. По данным следственных органов, в декабре 2005 года обвиняемый поссорился с двумя мужчинами на обочине дороги Корсаков - Озерское на юге Сахалина и выстрелил в каждого из них.