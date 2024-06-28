На сцене «Алых парусов» выступила певица с поистине волшебным голосом Тося Чайкина. Знаменитость исполнила свои хиты «Дорога домой», «В сердце бахнули стрелы», «Я не хочу сидеть дома» и посоветовала выпускникам больше путешествовать по нашей необъятной стране.