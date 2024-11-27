В соцсетях циркулирует статейка "Странная война", сегодня её прислал мне друг. В ней перечисляются якобы "факты" (шесть предложений) и делается такой вывод: "Это даже не Странная война, это Лохотрон высшего качества, ювелирный обман целой страны, всех этносов, всех слоев населения.
Оцените идиотичность пропаганды врага: "Через нефтепровод Дружба в Украину идут поставки готовой солярки для танков НАТО"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михалыч
Если появляется такая информация и ей верят - это говорит о плохой работе нашей пропаганды, которой в советские времена уделялось серьезное внимание: регулярно проводилась переподготовка организаторов пропаганды во время войны на курсах в Академии им. Фрунзе. А отчеты о наших победах проводятся формально: статьи пестрят "слепыми" картами, вместо внятных схем. Тщательнее нужно работать, тщательнее.
Ответить
17 час.
людмила михайлик
Должен быть железный занавес, как при Сталине и никаких поставок в Европу через Украину нашим врагам
Ответить
16 час.
Игорь Васиков
Их пропаганда иногда на шаг впереди нашей. Напор и последовательность у них на высоте. Надо-бы и нам подтянуться.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии