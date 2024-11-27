Оцените идиотичность пропаганды врага: "Через нефтепровод Дружба в Украину идут поставки готовой солярки для танков НАТО"

Михалыч

Если появляется такая информация и ей верят - это говорит о плохой работе нашей пропаганды, которой в советские времена уделялось серьезное внимание: регулярно проводилась переподготовка организаторов пропаганды во время войны на курсах в Академии им. Фрунзе. А отчеты о наших победах проводятся формально: статьи пестрят "слепыми" картами, вместо внятных схем. Тщательнее нужно работать, тщательнее.