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Медвежий угол

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Оцените идиотичность пропаганды врага: "Через нефтепровод Дружба в Украину идут поставки готовой солярки для танков НАТО"

Оцените идиотичность пропаганды врага: "Через нефтепровод Дружба в Украину идут поставки готовой солярки для танков НАТО"

В соцсетях циркулирует статейка "Странная война", сегодня её прислал мне друг. В ней перечисляются якобы "факты" (шесть предложений) и делается такой вывод: "Это даже не Странная война, это Лохотрон высшего качества, ювелирный обман целой страны, всех этносов, всех слоев населения.

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Комментарии
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Михалыч
Если появляется такая информация и ей верят - это говорит о плохой работе нашей пропаганды, которой в советские времена уделялось серьезное внимание: регулярно проводилась переподготовка организаторов пропаганды во время войны на курсах в Академии им. Фрунзе. А отчеты о наших победах проводятся формально: статьи пестрят &quot;слепыми&quot; картами, вместо внятных схем. Тщательнее нужно работать, тщательнее.
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17 час.
людмила михайлик
Должен быть железный занавес, как при Сталине и никаких поставок в Европу через Украину нашим врагам
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16 час.
Игорь Васиков
Их пропаганда иногда на шаг впереди нашей. Напор и последовательность у них на высоте. Надо-бы и нам подтянуться.
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8 час.

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