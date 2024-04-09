Элитные отряды войск НАТО прибыли во Львов и Киев. Об этом сообщил «Царьград».Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны-члены альянса создали совместную миссию на Украине.
«Царьград»: элитные отряды НАТО прибыли в Киев и Львов
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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17 час.
Сергей Андросов
Откалибровать всех до единого, чтоб не шараёбились где не попадя.
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15 час.
Виталий Сорокин
А "ремонт и обслуживание военной техники" нам надо? Уничтожить до последней гниды, что бы и потугов не было!!!
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9 час.
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