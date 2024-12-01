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Джокович о Синнере: «Когда ему было 14-15 лет, мы уже говорили, что у него будет отличная карьера»

Джокович о Синнере: «Когда ему было 14-15 лет, мы уже говорили, что у него будет отличная карьера»

«Я помню его в возрасте 14-15 лет, и даже тогда мы о нем говорили. О том, что у него будет отличная карьера, потому что у него уже был правильное мышление и концентрация.

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