iXBT.com

16 подписчиков

Samsung ради удешевления теперь отдаёт предпочтение ЖК-экранам для своих смартфонов

Samsung ради удешевления теперь отдаёт предпочтение ЖК-экранам для своих смартфонов

Смартфоны Samsung у многих ассоциируются в том числе с экранами Super AMOLED. Действительно, компания оснащает такими панелями даже некоторые свои бюджетные модели.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх