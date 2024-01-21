В Тверской библиотеке имени Горького открылась выставка «Холокост: история, судьбы, память»

В Тверской библиотеке имени Горького в честь Международного дня памяти жертв Холокоста, который проходит 27 января, открылась книжно-журнальная выставка «Холокост: история, судьбы, память» из фондов библиотеки.
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