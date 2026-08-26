Более 300 проверок и 193 нарушения: Госавтоинспекция Твери отчиталась о результатах рейда

В Твери прошёл масштабный межведомственный рейд по выявлению нарушений ПДД В минувшие выходные на улицах Твери состоялось профилактическое мероприятие, нацеленное на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения.
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