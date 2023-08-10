Военнослужащие ЦВО получили награды за отражение атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Военнослужащих Центрального военного округа наградили государственными и ведомственными наградами за мужество, героизм и стойкость, проявленные в ходе отражения атак украинских боевиков на Краснолиманском направлении специальной военной операции.
Военнослужащих Центрального военного округа наградили государственными и ведомственными наградами за мужество, героизм и стойкость, проявленные в ходе отражения атак украинских боевиков на Краснолиманском направлении специальной военной операции.
Свежие комментарии