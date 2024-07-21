Иванов попросил отпустить его из-под стражи

В ходе судебного разбирательства следствие предоставило государственные контракты по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, договоры на выполнение подрядных и субподрядных работ, а также данные из налоговой.
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