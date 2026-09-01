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Царьград

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Посол Томихин сообщил о сохранении безвизового режима с Таиландом

Посол Томихин сообщил о сохранении безвизового режима с Таиландом

Посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что Россия и Таиланд сохранили безвизовый режим на 30 дней.

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