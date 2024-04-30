Что такое японская традиция «ёбаи», позволяющая мужчинам залезать в дом к одиноким девушкам с молчаливого согласия их родителей?

Япония издавна известна своей уникальной культурой и традициями. Одной из них является противоречивая традиция «ночного посещения», известная как «ёбаи», позволяющая молодым мужчинам «тайно» залезать в дом к одиноким девушкам с молчаливого согласия их родителей в попытках склонить к poмантичecкoй ….
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