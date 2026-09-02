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Татар-информ

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Дополнительные поезда Казань – Аэропорт назначат 3 и 4 сентября

Дополнительные поезда Казань – Аэропорт назначат 3 и 4 сентября

Дополнительные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань назначат 3 и 4 сентября в связи с проведением выставки в МВЦ «Казань Экспо», сообщает пресс-служба компании «Содружество».

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