Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Нетаньяху направил в Москву военного секретаря, пишут СМИ

Нетаньяху направил в Москву военного секретаря, пишут СМИ

Ynet: Нетаньяху направил в Москву военного секретаря Гофмана © РИА Новости / Алексей Никольский Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
полностью с вами согласна!
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9 час.
B
Badi
фашисты решились на переговоры?....Странно..похоже на очередную аферу...Им верить нельзя...
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3 час.
Семен Демин
США и Израиль активно дурачат российское руководство. И это у них может получиться, т. к. в России правят олигархи-евреи.
Ответить
2 час.
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