Электромагнитный боезаряд HiJENKS для ВВС и ВМС США

Ракета с боевой частью CHAMP от Boeing США вновь пытаются создать новый образец оружия, способный поражать электронные системы противника мощным электромагнитным импульсом.
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